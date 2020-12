Alzando lo sguardo mentre passeggiate per la città o siete a bordo della vostra auto, vi sarete senz'altro imbattuti in decine di parole che splendono in tutta la città. "Bellezza", "Speranza", "Dono", "Coraggio". Sostantivi che si sposano con i valori del Natale e che, nello stesso tempo, rincuorano in un periodo buio come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Sono le "parole di comunità" e l'idea è stata partorita dal Corato Open Space. «Abbiamo pensato di portare all'interno della città parole che infondessero fiducia e forza. - spiega il direttivo - Ci sarebbe piaciuto rendere il progetto ancora più partecipato, coinvolgendo tutte le associazioni della città ma i tempi per pensarlo e realizzarlo sono stati davvero stretti».

Le parole sospese, installate da Egidio, Vincenzo e Antonio Tarricone di LuminArt Style, partono dal centro per irradiarsi - lungo le direttrici più importanti - nelle periferie. «Avremmo voluto valorizzare ancora di più le periferie perché con le luci vogliamo sottolineare la loro importanza: non punti di fuga ma punti di arrivo. Lo faremo la prossima volta, perché abbiamo voglia di continuare a coltivare questo progetto».

Sin dalla fine delle feste. «Sì, vorremmo che le luci sospese continuassero a splendere, magari sui balconi di chi vorrà adottarle e prendersene cura perché appartengono a tutta la città. D'altronde i nostri progetti sono tesi a riscoprire il concetto di comunità».

L'opera è stata realizzata da Miriam Avella, Chiara Barbarito, Federica Scarpa, Marco Abbattista, Vincenzo Kevin D’Introno, Antonello Parziale, Antonio Pellegrini, Daniela Mastromauro, Federica Buonsante e Ilaria Sparano con la consulenza in fase di progettazione di Marina Sforza. Il progetto grafico e la stampa Risograph sono state curate da Ilaria Sparano. Giulia Schiavone si è occupata dell'illustrazione.

Nel video, realizzato da Mirko Petrone, Marco Abbattista, Antonello Parziali e Antonio Mazzilli, alcune fasi dell'allestimento e un suggestivo passaggio notturno da una prospettiva speciale.

Qui sotto l'elenco completo di tutte le parole installate in città, da via Trani fino al cuore del centro storico.

Extramurale

Bellezza (via Trani, 1)

Fiducia (via Andria, 4)

Unione (via Spirito Santo)

Armonia (via Castel del Monte, 69)

Sorpresa (via Gravina, 3)

Coraggio (via Ruvo, 1)

Tenacia (via Paolucci, stazione)

Corso

Futuro (via Aldo Moro)

Speranza (via De Gasperi, 6)

Libertà (via Castel del Monte, 2)

Pazienza (via Imbriani, 10)

Fortuna (via Di Vittorio, 6)

Centro

Luce (via Roma, direzione via Carmine)

Bene (via Roma, direzione piazza Sedile)

Dono (via Roma)

Scoperta (via Roma)

Forza (via Roma)

Gioia (via Roma)