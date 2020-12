Buoni spesa, il Comune invita gli esercenti ad aderire

Come anticipato dal bando pubblicato sul sito del Comune di Corato lo scorso 14 dicembre, i nuclei familiari in difficoltà di Corato possono fare domanda per i buoni spesa dal 14 al 30 dicembre 2020. I buoni saranno poi consegnati in formato digitale alle famiglie già dai primi giorni di gennaio.

«I buoni spesa non sono tuttavia uno strumento utile per sostenere solo le famiglie in difficoltà, - scrive il Comune - ma anche gli operatori economici locali danneggiati dalla crisi. Per questo motivo invitiamo gli esercenti commerciali del settore di beni di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica aventi sede nel Comune di Corato, o zone limitrofe, che fossero interessati ad accettare i buoni spesa, a fare domanda direttamente sul portale: https://corato.wellcomecard.it/aderisci-attivita».

Una volta inseriti tutti i dati, sarà necessario attendere alcuni giorni lavorativi per la conferma. Per dubbi ed informazioni, scrivere sul modulo: https://corato.wellcomecard.it/contacts o contattare il numero 080-9592406

«Sono tempi difficili per tutti. Sia per le famiglie più fragili, sia per i piccoli esercizi commerciali. - scrivono gli assessori Felice Addario (politiche sociali) e Concetta Bucci (attività produttive)- Invitiamo tutte le piccole attività commerciali ad aderire all’accettazione dei buoni spesa. Sono disponibili 470.000 € che saranno spesi dalle famiglie nei primi mesi del 2021. Pensiamo che questa sia un’occasione importante da cui i piccoli commercianti non devono restare esclusi».