Posticipato il mercato settimanale: si terrà il 28 dicembre

Il mercato settimanale che si svolge ogni sabato in via Sant'Elia, via Prenestina, via Casilina e via Gravina è stato posticipato al 28 novembre (giorno "arancione") a causa della festività di Santo Stefano.

Ne dà notizia il Comune di Corato con una nota: «Con un'ordinanza in seguito all'ordinanza sindacale n.16 del 24/12/2020, il mercato settimanale si svolgerà lunedì 28 dicembre anzichè sabato 26 dicembre».