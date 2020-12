Una vigilia silenziosa: il Covid spazza via anche la "matìn de la chiàzze"

Quest'anno, all'alba, le strade del centro rimarranno deserte per la "matìn de la chiàzze". Nessun festoso via vai, niente auguri nei negozi di alimentari aperti per il cenone di Natale. Non ci saranno neanche gli artisti di strada, le frascère, gli zampognari e i presepi. Il chiostro comunale rimarrà deserto, orfano del presepe che ogni 24 mattina viene svelato alla città.

La pandemia ha spazzato via anche l'ultima tradizione dell'anno, dopo i riti della Settimana Santa, la processione di San Cataldo e la Jò a Jò. Da questa mattina Corato - come tutt'Italia - sarà in zona rossa. Ci sarà spazio solo per spostamenti necessari, con tanto di autocertificazione a giustificarli e per la messa della vigilia. Si festeggerà in famiglia la sera che porta al Natale, con ospiti centellinati e l'obbligo di salutare tutti alle 22, perché scatta il coprifuoco.

L'assenza della "matìn de la chiàzze" sicuramente farà stringere il cuore a qualcuno, soprattutto a chi ha vividi ricordi della festa che fu. Seppur sbiadita rispetto al passato, ha resistito fieramente, grazie anche all'impegno della Pro Loco Quadratum che ha rifocillato quel fuoco sempre meno ardente con iniziative ed eventi.

«In tutti questi anni - racconta il presidente della Pro Loco, Gerardo Strippoli - abbiamo tentato di tenerla in vita anche se siamo stati costretti a rimodularla da quando le attività commerciali del centro storico come fruttivendoli e pescivendoli, hanno lasciato la piazza. A partire dagli inizi degli anni '80, con la nascita dei supermercati, pian piano la tradizione ha cominciato a perdere brillantezza. Via Roma prima era piena di macellerie, fruttivendoli, e bancarelle del pesce».

L'abbattimento degli stalli del mercato ittico ha dato probabilmente il colpo di grazia alla "matìn de la chiazze". «Non aveva più senso chiamarla così, - spiega Gerardo Strippoli - Infatti l'anno scorso l'abbiamo ribattezzata "la mattina degli auguri". Ci piacerebbe riportarla agli antichi splendori e abbiamo tentato di coinvolgere i commercianti per ridar vita a piazza Di Vagno ma non ci siamo riusciti. Chissà, coinvolgendo l'amministrazione comunale l'anno prossimo, potremmo riprovarci».

Così, senza il calore delle tradizioni della vigilia proviamo a farvi rivivere un po' di quell'atmosfera con la poesia di Gerardo Strippoli e le fotogallery degli ultimi anni.

In ricordo di una delle più antiche tradizioni della nostra Città.

La nettàte e la chiàzze

Nù quaratìne sìme sèmbe speciàle,

ìnde a nùdde ne fàtte u facìme eccezionàle,

a fà muìne, fèste e festìne

tùtte quànde cerveddìne.

U calendàrie u studiàme all'ammèrse e alla rètte,

p'acchià na scùse, pe scì a fà ne scambulètte.

Spècie pò quànne s'avvecìne Natàle,

accumenzàme a festeggià tre dì prìme: è normàle.

Tenìme appùnde na tradiziòne mondiàle,

tànde ca nesciùne paìse la tène uguàle.

La vescìlie e la dì de Natàle, se stè pe le famegghiàre?

Nu u vendetrè stàme pe l'amìsce: iè giuste ce ve ne pàre?

Dalla sàire alle òtte n'acchiame e facìme tòtte na tràte,

nesciùne n'ava desterbà, c'ama fà la nettàte.

Setteemìezze, pokèr, bècche e bècche, baccarà,

tùtte le sciùoche du mùnne fìnghe alla matìne dòppe ama fà.

Chèra dì ìnde a re càsere arrìve u scummùgghie,

ce se ne scàppe da dò, ce se ne fùsce da dà,

pùre le pùdece vòlne u assùogghie.

Tànde ca ce tenìme assè a cùsse sfàsce,

ca te sìende disce ca vòlne fà la nettàte,

pùre chire c'angòre àuna nàsce.

"Papà, comprami focaccia e panettone, chè stasera sono impegnata,

a casa della mia amica tutti quanti facciamo la nottata".

Ma sì sciatavìnne, anze sciamanìnne... megghiè affìerre tùtte, se pàrte;

pìgghie u calzàune, u panettòne, u spumànde, oh... me raccomànde

nan te scurdà re càrte.

Acchessì passàme sètte òtte ore ch'è na bellèzze,

ne pìcche mène però, ce re càrte ca tràsene sònde na scechefèzze.

Alle quàtte e mèzze però alzàme màne,

ma l'oràrie de scì a retrà è angòre lundàne.

Stàme ne pìcche tùtte asseranàte,

parìme criùse pe re ‘dòcchiere accepeddàte.

Dèsce menùte pe fà u cafè e ne bèlle cornètte

e pò accarrère ca stè nu alte fàtte ca n'aspette.

Qualche d'une è dìtte ca nan zìme normàle, fòrse ne pìcche pàzze,

ce ne 'nderèsse: nan'è fèste ce nan sciàme a vedàie la chiàzze.

Do stradòne facìme allùonghe allùonghe la vì de Sàn Benedètte,

l'àrve, re lùsce, le presèpie so bèlle, fàscene effètte.

Sònde le cìnghe, ma pàre mezzadì, pe quanda gènde,

mèzze alla chiàzze stè,

se sènde l'àrie de la fèste a ògnie pìzze ca vè.

Tànde, facìteve ne cungìerte,

ca stàune già le negùozie apìerte.

U chiazzìere nu àrve de fenùcchie av'apparecchiàte,

(pe fà re lambadìne

è pùoste le manderìne),

u pesciaiùole u capetòne e r'anguìlle vive è preparàte,

u carnaiùole mòcche a ne pùorche è pùoste na lambadìne

e u fernàre de pàne è fàtte Gesù Bommìne.

Nan mànghe u pettegàle pe le buàtte d’alìsce salàte,

ca tène pùre arrengàte sgùmbre arrestùte e saràche.

E’ bèlle po’ mèndre camìne

scangià l’augùrie p’amìsce e cunvecìne.

Stè pìcche da fà iè pròprie fèsta grànne

e u Comùne è pùoste pùre u jàzze-bànne.

Le sètte sònde, è fàtte dì, la lùsce de Crìste av'arrevàte,

sciàmene a retrà, Buon Natàle a tùtte, è specciàte la nettàte.

Le fotogallery

La vigilia del 2019

La vigilia del 2017

La vigilia del 2016

La vigilia del 2015

La vigilia del 2014