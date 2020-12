Cuori e ringraziamenti sugli alberi dinanzi all'ospedale di Corato. L'idea è stata delle socie della sezione locale Adisco (associazione donatrici italiane di sangue del cordone ombelicale) che, in collaborazione con medici e infermieri del reparto di ostetricia e ginecologia, hanno addobbato i tre lecci piantati nel marzo scorso dalla stessa associazione nell'ambito della manifestazione “M’illumino di Meno” dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili,

Sui lecci - tre come il numero delle sacche bancate quest'anno a fini trapiantologici, sono stati adornati con tanti cuori su cui sono scritti i nomi degli oltre cento donatori di sangue cordonale. Accanto agli alberi, anche un cartello di ringraziamento per gli operatori sanitari. Oltre a questo gesto, l'Adisco ha anche provveduto alla donazione di 60 pasti caldi per altrettanti utenti del Centro aperto "Diamoci una mano".