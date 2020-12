Farmacie aperte più a lungo durante le feste. Ecco gli orari

Le farmacie cittadine ampliano l'orario di apertura durante alcuni giorni di festa. Solo nelle giornate di oggi, 24 dicembre, 31 dicembre e 5 gennaio, le farmacie resteranno aperte dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, fermo restando la reperibilità della farmacia di turno obbligatoria nelle ore pomeridiane e notturne.

La deroga all'orario è stata autorizzata dall’ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e BAT in seguito a una istanza inviata dal sindaco De Benedittis che ha accolto la richiesta del dr. Maurizio Tedone, fiduciario dei farmacisti di Corato.

Tali orari, in ogni caso, non escludono la possibilità per le farmacie - su autonoma decisione dei titolari - di prolungare l’orario di servizio, programmando turni aggiuntivi da espletarsi in forma facoltativa oltre a quelli obbligatori.