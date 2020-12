«Coltiviamo la tenacità»: gli auguri di Legambiente alla città

La presidente Nadia Saltarelli e il direttivo del circolo coratino di Legambiente, intitolato ad Angelo Vassallo, rivolgono alla città gli auguri per le feste natalizie.

«Il 2020 è stato un anno da dimenticare per molti aspetti» dicono dall'associazione. «Un anno che a molti sembra essere passato più velocemente degli altri, nonostante tutto ciò che abbiamo potuto fare sia stato attendere nelle nostre case che il peggio passasse, svolgendo soltanto le attività ritenute necessarie, limitando il più possibile tutto quel che dà senso alle nostre vite e seguendo il rincorrersi di notizie, aggiornamenti e numeri. Anche il volontariato ha dovuto adeguarsi.

La nostra associazione, come molte altre, ha provveduto a sospendere le attività in presenza, trasportare le riunioni settimanali nella dimensione virtuale e utilizzare i social laddove le iniziative lo consentivano. Soltanto l’estate ci ha dato un po’ di respiro permettendoci di tornare fisicamente insieme per attuare la campagna PuliAmo Corato. Nonostante questo, e anzi proprio grazie a queste vicissitudini, abbiamo potuto constatare come anche nei momenti di difficoltà le persone sappiano trovare l’interesse e il coraggio di partecipare, cosicché anche in un anno vissuto a testa bassa abbiamo potuto instaurare nuove collaborazioni e conoscere nuovi amici, alcuni dei quali si sono uniti alla squadra di Legambiente, tesserandosi.

Ora, a quasi un anno di distanza dall’inizio di questa vicenda, ci attendono ancora mesi di limitazioni e cautela, ma chi sta in Legambiente, abituato alla tenacità della battaglia ambientalista in un mondo votato al “tutto e subito”, sa che il segreto della vittoria sta nel non lasciarsi abbattere. Per questo il Circolo vuole rivolgere un caro saluto a tutti i cittadini di Corato e augurare un Natale e un Capodanno il più possibile sereni, in cui la rinuncia ai festeggiamenti cui siamo abituati non sia causa di tristezza, ma un’occasione da accettare con tranquillità d’animo con la certezza che quando potremo, ci impegneremo tutti ancora di più affinché il prossimo anno accolga una città più gioiosa, bella, pulita e perché no... verde».