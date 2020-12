Vittorio e Marika danzano eleganti sulle note di "Accendi il blu" di Zucchero. Le immagini in bianco e nero, con una nota d'azzurro, scorrono lentamente raccontando l'emozione di un'esibizione, frutto di mesi di lavoro.

Con questo video - realizzato da Salvatore Tempesta - l'associazione Gocce nell'oceano ha partecipato allo Youth Festival tenutosi lo scorso weekend in Thailandia e vinto la medaglia di bronzo ex aequo con altri concorrenti nella categoria "talenti con più di 18 anni".

Lo Youth Festival è la kermesse (quest'anno solo virtuale), organizzata dalla United Through Sports, che si propone di mettere in vetrina talenti con disabilità. Tra i partner del festival c'è Special Olympics, la cui mission è quella di tirar fuori, attraverso lo sport, le potenzialità di ragazzi con disabilità intellettive. Ed è stata proprio Special Olympics Italia a proporre all'associazione coratina di partecipare.

La storia ce la racconta Nunzio Calò, presidente di Gocce nell'oceano. «Quando Special Olympics ci ha chiesto un contributo video da inviare allo Youth Festival abbiamo pensato di utilizzare il video realizzato da Salvatore in occasione della giornata mondiale della sindrome di down».

«Il video è nato da un'idea di Marika Di Rella - continua Nunzio - che è diventata la sua tesi di laurea in scienze e tecniche dello sport. A settembre, appena cominciato il suo tirocinio, le chiesi che sport praticasse. Mi propose un progetto di danza contemporanea con mio figlio Vittorio». Il risultato di sei mesi di duro lavoro è tutto nel meraviglioso video che potete vedere qui in basso.

Ma il Gocce Special Team non è solo danza. Fondato nel 2013, dal 2014 partecipa alle competizioni organizzate da Special Olympics. Nuoto, calcio a 5, atletica e da quest'anno anche bowling grazie al programma Innovation Grant indetto da Special Olympics International.

«Purtroppo il Covid non ci ha permesso di allenarci con costanza nel nuoto, nel calcio a 5 e nell'atletica - racconta Nunzio Calò - però siamo riusciti a svolgere diversi allenamenti di bowling grazie agli ampi spazi tra una corsia e l'altra. Abbiamo in programma un meeting di bowling a Bisceglie, sospeso per la pandemia ma che svolgeremo appena sarà possibile».

«Da maggio a giugno Special Olympics ha organizzato gli Smart Games con allenamenti svolti a casa. Ogni tecnico di ogni disciplina ha preparato una scheda di esercizi e ogni associazione ha inviato i video dei loro allenamenti. Così i nostri ragazzi hanno continuato a fare attività sportiva durante il lockdown».