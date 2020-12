Shopping natalizio: domani i negozi del centro aperti a orario continuato

I negozi di via Duomo e via Dante e alcune attività del corso cittadino hanno deciso di fare orario continuato nella giornata di domani, 23 dicembre. Dalle 9 alle 20.30 sarà quindi possibile acquistare gli ultimi regali prima delle feste natalizie.

«Abbiamo scelto di offrire questo servizio ai cittadini - spiega Elisa Cavallo, titolare di una gioielleria su via Duomo - visto che il 24 saremo chiusi. Da una parte chi lavora potrà approfittare dell'orario continuato per fare acquisti nel primo pomeriggio, dall'altra volevamo stimolare l'idea di spendere in città».

Alla scelta del gruppo di esercenti possono unirsi anche le altre attività. «Purtroppo non abbiamo avuto il tempo e il modo di coinvolgere tutti, ma l'invito è esteso a tutti i colleghi. In un momento difficile come questo - conclude - è importante fare gruppo e rimanere uniti».