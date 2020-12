Dagli imprenditori coratini 5mila tamponi gratuiti pronti, ma manca l’autorizzazione

«Sono passati due mesi dai nostri primi contatti, ma ad ora solo promesse senza una fattiva collaborazione». L’Associazione Imprenditori Coratini chiede spiegazioni al Comune in merito al mancato via libera per la somministrazione di 5mila tamponi antigenici acquistati dalla stessa Aic e da due mesi ancora in attesa di essere utilizzati.

«Abbiamo incontrato l’amministrazione comunale il 19 novembre per proporre soluzioni immediate ad una situazione legata al Covid che continua a essere emergenziale» spiega il presidente dell’Aic, Franco Squeo. «Il nostro obiettivo - continua Squeo - è quello di fornire gratuitamente strumenti utili a contrastare il virus non solo alle aziende e ai loro dipendenti, ma anche alle fasce sociali più deboli che non hanno la possibilità di effettuare un tampone privatamente. Per di più è tutto gratuito, senza alcun aggravio nella casse comunali. Non capiamo come mai l’amministrazione non dia il via libera. Tra l'altro in alcuni paesi limitrofi sono già stati attivati simili drive through».

Secondo gli ultimi dati forniti dal Comune, sono circa 700 i coratini attualmente positivi, tra le mille le difficoltà del sistema sanitario nel gestire i tracciamenti. Una problematica che ha ripercussioni dirette anche sulle attività produttive locali.

«Ci siamo già organizzati con una sede per i prelievi e con il personale sanitario per effettuarli» conclude Squeo. «Attendiamo solo che l’amministrazione ci autorizzi, evitando così di disperdere risorse importanti in un momento così delicato».

Oltre a drive through di cui parla l'Aic, in città si attende anche l'avvio della postazione che la Asl ha autorizzato in via Silvestri, di cui il Comune ha dato notizia due settimane fa.

Come aveva fatto sapere pochi giorni fa sui social il neo eletto presidente del consiglio, Valeria Mazzone, in merito alla postazione di via Silvestri «il Comune ha concluso tutte le operazioni di sua spettanza. (impianto elettrico, collaudo ecc...), ma manca ancora il personale medico che materialmente si occuperà dei tamponi. Si attende, quindi, che la Asl assegni il personale al drive di Corato».