Orientarsi per rinnovarsi, l'open day online del Tannoia

Domenica 20 Gennaio ore 10.00-13.00 sarà possibile partecipare al primo Open Day Online del Tannoia. Studenti e genitori potranno collegarsi mediante link Gmail all’evento, e dopo aver partecipato alla plenaria in Aula Magna, potranno spostarsi all’interno del sito web del Tannoia per visualizzare una piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Indirizzi e articolazioni presenti.

Lo studente individuerà l’indirizzo di sua scelta e con un semplice click potrà accedere alla Room-Stand in modalità video e domandare tutto ciò che vorrà al Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video, esattamente come avviene alla Fiera in modalità in presenza. Il luogo di incontro con i docenti del Tannoia non sarà più l’Aula Magna d’Istituto,ma la Room.

Lo studente farà ingresso (in modalità video) e potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di intervenire in modalità video o mediante chat e fare la sua domanda…esattamente come avviene negli stand fisici. Il tutto senza code, né rischi di assembramenti!

Al fine di rendere l’Evento il più proficuo possibile, sarà necessario rispettare la fascia oraria, preventivamente indicata nel modulo di prenotazione per accedere all’Evento. Fondamentale, ancora di più quest’anno con l’Evento online, è che gli interessati si registrino preventivamentecliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.ITET-TANNOIA.EDU.IT