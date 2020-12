La tradizione presepiale di Corato si ritaglia il suo spazio, con prudenza e discrezione, nello scenario insolito di questo Natale intimo e pacato. Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, i maestri presepai Egidio Tarricone e Raffaele Nichilo non hanno rinunciato a realizzare i loro omaggi alla natività, concedendo al paese e ai suoi cittadini un respiro di bellezza e un segno tangibile di continuità e di speranza.

Dal primo presepe della storia, realizzato nel 1223 da un cultore del vangelo per eccellenza quale San Francesco d’Assisi, sono passati ben 8 secoli. Eppure tuttora ogni anno la passione per il presepe infiamma gli animi degli artigiani e degli amatori più affezionati, aguzzando creatività e ingegno, muovendo mostre e concorsi, suscitando la curiosità dei più piccoli ed evocando emozioni e memorie ancestrali nei più grandi, per portarci indietro nel tempo e mantenere vivo il mistero della natività, a dispetto dei Natali patinati e consumistici dei tempi moderni.

Lo spirito natalizio di quest’anno, è inutile negarlo, è diverso e dimesso. La conta dei danni emotivi, affettivi ed economici che il Covid-19 ha causato non ci permette di godere a pieno del Natale come tutti siamo abituati a fare. In ottemperanza ai divieti di assembramento, non ci imbatteremo in presepi da visitare in giro per la città. Ma questo non ha spento la fantasia e l’entusiasmo dei due maestri coratini, che hanno trovato soluzioni alternative per dar seguito alla beneamata tradizione.

Vi sorprenderanno per la città due presepi in vetrina, realizzati da Raffaele Nichilo, fruibili da tutti i passanti in totale sicurezza. In via Duomo 42 ed in Corso Garibaldi 73, troviamo due presepi incantevoli, di dimensioni contenute rispetto alle opere precedentemente realizzate da Nichilo (1 metro e 10 per mezzo metro circa), ma curati con perizia e sapienza in ogni minimo dettaglio. Per la realizzazione di entrambi i presepi Nichilo ha utilizzato le tecniche trasmesse dai maestri dell’arte presepiale napoletana, creando ambientazioni in legno, sughero, stucco e pittura. I personaggi in terracotta, sono modellati e dipinti a mano.

Le antiche sete di San Leucio di cui sono vestiti ed i luminosi occhi di cristallo rendono particolarmente preziosi i personaggi del presepio di Corso Garibaldi 73. Le colonne, il portale e la cappella diroccata che fanno da sfondo alle due natività si ispirano alle rovine dei tempi romani di Pompei ed in generale tutti i dettagli e le miniature in cera sono un omaggio a Napoli, cuore pulsante dell' arte presepiale delle nostre tradizioni.

Imponente e scenografico è il presepe allestito dal parrocchiano Egidio Tarricone all’interno della sua chiesa di appartenenza, la SS. Incoronata. Il presepe, approntato su un palcoscenico d’eccezione, sull’altare della chiesa, tra il leggìo e la balaustra sinistra, misura 2,5x 2,5 metri circa. Protagoniste sono le statue di carta pesta leccese appartenenti alla parrocchia e l’ambientazione è un rudere dell’età romana.

L’effetto realistico della porta con gli stipiti in pietra e della natività quasi a misura d’uomo (1 metro e 10 di altezza), anima e arricchisce di suggestioni l’altare barocco della chiesa, permettendo ai fedeli di godere di questo spettacolo immersi nella spiritualità del luogo sacro che lo ospita, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Che l'arte dei nostri maestri possa deliziare lo sguardo e tenere saldo il filo "rosso" della tradizione natalizia e della spiritualità popolare, proiettandoci verso Natali sicuramente migliori.