Ladri di ciclamini, ennesimo atto d'inciviltà in piazza Abbazia Copyright: CoratoLive.it

Ladri di ciclamini: potrebbe essere il titolo di un film, libera reinterpretazione del capolavoro neorealista di De Sica, invece è l'ennesimo atto di inciviltà perpetrato a danno della cosa pubblica.

Siamo in piazza Abbazia, nell'aiuola rimessa in sesto e colorata recentemente dal Comune, mancano alcuni ciclamini. Qualcuno li ha sradicati e portati via o addirittura buttati, infischiandosene del fatto che appartengano a tutti noi.

Non è la prima volta che piazza Abbazia è teatro di atti vandalici e situazioni di degrado. E non è neanche la prima volta che viene danneggiato il verde pubblicoo quello pazientemente curato dai negozianti. Chissà, forse le telecamere presenti in piazza Abbazia potrebbero dare un volto al responsabile di questo nuovo gesto irrispettoso ai danni di noi tutti.