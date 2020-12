"Ti presento Card", l'idea di un gruppo di commercianti che sfida la crisi

In un periodo di grande crisi per tante attività commerciali, nasce la voglia di rimanere uniti per fronteggiare l'onda lunga della pandemia. Da qualche giorno è attiva "Ti presento Card", operazione commerciale partorita da un gruppo di esercenti, che ha lo scopo di creare un circuito di shopping con esclusivi vantaggi per i propri clienti.

«Un modo per fare quadrato, perché quest'esperienza negativa è comune a tutti noi commercianti», racconta Teresanna Cataldo, titolare di un negozio di abbigliamento. «L'idea è nata una domenica mattina parlando con mio marito, anche lui attivo nel settore dei sistemi di cottura. "Perché non far partire una galleria d'attività?", ci siamo detti».

All'iniziativa hanno aderito subito diversi amici commercianti e a loro si sono unite altre attività. «Siamo in 21, - spiega Teresanna - a fronte di 16 negozi fondatori. Ci sentiamo su zoom per scambiarci idee e confrontarci e abbiamo creato una pagina Facebook».

Ma come funziona? Ciascun esercente "presenterà", attraverso una card nominativa, i propri clienti ai colleghi aderenti garantendo al cliente "presentato" il diritto di usufruire di promozioni (scontistica, gadget o altro) riservate esclusivamente al circuito. Per ottenere la "Ti presento Card" sarà sufficiente effettuare un acquisto in uno dei negozi convenzionati ed esibirla in tutti gli altri del circuito.

«In questi mesi le abbiamo provate proprio tutte: live dai punti vendita, altri circuiti promozionali, abbiamo lavorato con le consegne a casa e attraverso il commercio on-line. Nonostante la crisi non ci abbattiamo. Con "Ti presento Card" ci sentiamo meno soli».