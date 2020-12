"Natale sospeso", presentato il calendario. De Benedittis: «Riaccendiamo i motori»

È stato presentato in diretta dal Teatro Comunale "Sospeso", la presentazione del cartellone degli eventi del Natale a Corato 2020.

Il programma si articolerà tra teatro, musica, cinema, memoria e tradizioni e Installazioni urbane e avrà come sponsor ufficiali Molino Casillo, CMA Lifts e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e come media partners le testate giornalistiche Coratolive, Coratoviva e Il Quarto Potere.

«Abbiamo riacceso i motori adesso che è tutto fermo per la pandemia. - dice il sindaco De Benedittis - Adesso è il momento di muoversi guardando ai mesi che verranno. È necessario che anche questo teatro riaccendesse i motori della programmazione, rimettesse in movimento le energie della città a partire dal vivace mondo degli artisti locali. Abbiamo anche istituito un'unità di crisi per il mondo dello spettacolo, per esprimere un senso di vicinanza e lanciare un messaggio di quello che si vuole fare, ovvero il grande rilancio culturale della città».



Sul teatro, che ospita la presentazione: «Mi piace rivedere quest’antica tela della disfida, per anni in abbandono. Averla recuperata è segno di consapevolezza del patrimonio artistico della città. Questo teatro non deve essere una bomboniera, un salotto buono, deve diventare il laboratorio culturale della città. Crocevia di ricerca, innovazione e avanguardie del territorio».





Ecco di seguito gli eventi:

TEATRO

22 e 29 dicembre/18:30

Room To Play

L'albero delle storie

Narrazione digitale per i più piccoli

25 dicembre, 1 e 6 gennaio /20:00

Patrizia Labianca

Piccole storie di Luce (3 puntate)

Riprese di Lorenzo Zitoli

30 dicembre / 20:00

Teatro delle Molliche

Contemplare

Recital Poetico

Dal 30 dicembre al 6 gennaio / 17:00

Teatri di.Versi

Un teatro a rovescio (8 puntate)

2, 3 e 4 gennaio / 18:30 - 21:30

Teatro dei Borgia

Trilogia La città dei Miti

Eracle, l'invisibile

Filottete dimenticato

Medea per strada

MUSICA

Dal 18 dicembre al 6 gennaio / 10:00 - 13:00 e 17:00 - 21:30

Radio Natale Sospeso

Filodiffusione nel centro urbano

a cura di Fabio Tosti in collaborazione

con Radio Selene e Radio Italia Anni '60

23 dicembre /20:00

La Ballata romantica: Chopin e Mickiewicz

a cura dell'Ass.ne culturale Fausto Zadra di Filippo Balducci

23 dicembre / 21:30

50mila Eventi

Visual Live Set Radio Showcase

25 dicembre / 10:30 e 20:00

Concerto di Natale

a cura dell'Associazione Misurecomposte

in collaborazione con il Rotary Club Corato

28 dicembre / 18:30

Le voci dell'anima - VI edizione

di e con Marilia Papaleo e Luciano Riccardi

a cura dell'Associazione Raffaele Miglietta

29 dicembre / 20:00

Cesare Pastanella e Afrodiaspora

The Round Trip

5 gennaio / 20:00

Aldo D'Introno e Francesco Curci

Below Produzione dal Sottosuolo

CINEMA

20 dicembre / 18:00

Presentazione della rassegna

Festival sotto l'albero

a cura dell'Ass.ne culturale Art Promotion

8 gennaio /18:00

Festival sotto l'albero: il cinema che verrà

a cura dell'Ass.ne culturale Art Promotion

Memoria e Tradizioni

8 Dicembre

72esimo anniversario della Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo

A cura delle Ass.ni Rete Attiva e Rongplace

12 e 13 Dicembre

Jò-a-jò digital edition

a cura della Pro Loco Quadratum

23, 24, 25 e 31 Dicembre / 11:00 e 17:00

Fiabe e filastrocche di ieri e di oggi. Una al giorno.

A cura dell' Associazione Oltre le radici

27 e 30 Dicembre, 3 e 6 Gennaio / 9.00-13.00

Escursioni sul territorio Murgiano

Necropoli Preistorica di S. Magno e Dolmen dei Paladini a cura di Mimmo Lorusso e dell'Ass.ne Terrae

INSTALLAZIONI URBANE

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Coloriamo la città Piazza Almirante

a cura di Cicres, Presidio del Libro, Harambè

Dal 18 dicembre al 6 gennaio

Frammenti. Installazione itinerante di arte pubblica

A cura dell'Ass. Ludovico Tedone

Dal 18 dicembre al 6 gennaio

Luci di comunità

Open Space in coll. con Arch. Marina Sforza