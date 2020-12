Famiglie numerose senza detrazioni, varate misure di sostegno economico. Il modulo

I cittadini dei Comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi possono presentare fino alle 12 del 31 dicembre una istanza di ammissione al beneficio “Misure di Sostegno Economico” utilizzando il modello scaricabile cliccando qui dal sito istituzionale del Comune.



L’avviso è rivolto ai soggetti Irpef con più di tre figli a carico che, per il livello di reddito percepito e relativa imposta, non abbiano potuto fruire, per il periodo d’imposta 2019, di detrazioni previste dall’art.12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.P.R 917/1986. In tal caso il soggetto Irpef usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti che sono maggiorate, nell’ambito della addizionale regionale Irpef e secondo quanto previsto dall’art.6, comma 5, del d.lgs 68/2011, dei seguenti importi: 20 euro per contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi art. 3 della legge 104/1992.

Il limite di reddito dei figli per essere considerati a carico è di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, a carico dell’anno d’imposta 2019, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili.

Le istanze dovranno pervenire in forma cartacea utilizzando l'apposito box posizionato all'ingresso del palazzo comunale in piazza Marconi, 12 dalle ore 9 alle ore 12 (dal lunedì al venerdì) o dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (martedì e giovedì); oppure all'indirizzo email ufficio.piano@comune.corato.ba.it; oppure all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.corato.ba.it; oppure tramite raccomandata A/R all'indirizzo Ufficio Protocollo- Palazzo di Città, Piazza Marconi, 12 - 70033 Corato (Ba) (farà fede la data impressa nel timbro postale).