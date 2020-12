Palazzo di Città chiede ai cittadini di valutare i servizi degli uffici comunali

Qual è l'opinione dei cittadini sulla qualità dei servizi resi dagli uffici comunali nell'ultimo anno? Lo chiede Palazzo di Città ai coratini attraverso un questionario, obbligatorio per legge, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corato. È possibile rispondere fino al 31 dicembre.

L'obiettivo, spiega lo stesso Ente, è «condurre una indagine sulla qualità dei servizi resi dagli uffici comunali alla cittadinanza, al fine di conoscere meglio le esigenze della comunità locale per migliorare l’azione amministrativa e i comportamenti nei confronti dei cittadini-utenti. Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno dedicare qualche minuto per la compilazione».

Compilati i diversi questionari (distinti per settore), potranno essere consegnati in forma cartacea inserendoli nelle apposite urne collocate in prossimità dell'accesso agli uffici presso la sede comunale in piazza Marconi, 12 e presso la sede degli uffici in via Gravina, 132 oppure inviato per mail all’indirizzo: controllo.qualita@comune.corato.ba.it.



Quest'ultima modalità di invio consentirebbe, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, di raccogliere un maggior numero di valutazione dei servizi, pur senza recarsi materialmente presso le sedi comunali.I questionari sono scaricabili a questo indirizzo