Nasce "Il muro del suono", il murales di Liceo artistico e De Gasperi che abbellirà via Sant'Elia

Sabato 19 dicembre, a partire dalle ore 10.00, in via Sant’Elia, presso l’Istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi, ci sarà l’inaugurazione del murales “Il muro del suono”. La realizzazione dell’opera è frutto della collaborazione tra l’Istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi e il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi.

«La Scuola secondaria di primo grado De Gasperi ha, da sempre, una particolare attenzione per tutte quelle realtà di disagio socio-culturale, che spesso portano alla dispersione e all’abbandono scolastico, ed è in questa ottica che è maturato il progetto RecuperArti, che ha avuto come destinatari proprio gli alunni con bisogni educativi speciali. È nata, così, l’idea di un murales, che è stata subito accolta dal Liceo Artistico Federico II, grazie ad un percorso di alternanza scuola-lavoro, che ha visto protagonisti gli alunni dell’indirizzo arti figurative. I liceali hanno guidato e coinvolto in questa accattivante esperienza un gruppo di alunni della De Gasperi, tutti insieme, uniti dalla comune passione per la musica e l’arte».

«La realizzazione del murales ha dato l’opportunità di continuare a fare scuola anche in questo periodo particolarmente difficile per l’istruzione, a causa dell’emergenza sanitaria, che costringe ogni giorno i ragazzi a stare per tante ore seduti davanti ad uno schermo. All’aperto e in condizioni di totale sicurezza gli studenti del Federico II hanno potuto affrescare questo murales, che hanno ideato e progettato in ogni sua fase. Tutto è stato reso possibile grazie al generoso contributo della Fondazione Cannillo, sempre molto attenta a cogliere le criticità del territorio e le fragilità umane. Infatti, come afferma la presidente della Fondazione, Nicolangela Nichilo, la scuola va sostenuta, perché “primo anello di congiunzione tra famiglia e società”. Per questo ha subito sposato l’iniziativa della dirigente della De Gasperi, Maria Rosaria De Simone, perché, “ spesso – continua Nicolangela Nichilo - bisogna partire da queste attività per far nascere negli scolari l’amore per la scuola stessa e recuperare attraverso l’Arte risulta piacevole ed efficace”»

.All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Corrado de Benedittis, l’assessore ai lavori pubblici, l’architetto Vincenzo Sinisi, i dirigenti scolastici Maria Rosaria De Simone e Savino Gallo, una rappresentanza della fondazione Cannillo, presieduta da Nicolangela Nichilo, i docenti Rosanna Minervini e Riccardo De Feo, che hanno guidato e coordinato gli studenti della V B del Liceo Artistico Federico II nella realizzazione dell’opera, l’editore della Secop Giuseppe Piacente, che pubblicherà un albo illustrato collegato al murales, i parroci territoriali don Fabrizio Colamartino e don Vito Martinelli.