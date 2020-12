Via Francigena, nel 2021 un grande evento a tappe. Corato solo città di passaggio?

L'anno prossimo l'associazione europea delle vie Francigene compie 20 anni e, per festeggiare l'anniversario ha organizzato "Via Francigena. Road to Rome 2021", un evento che comprende un lungo cammino che attraverserà Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia dal 15 giugno fino al 18 ottobre.

La staffetta, che prevede tratte da percorrere a piedi e altre da fare in bicicletta, parte da Canterbury e arriva nel profondo sud, a Santa Maria di Leuca, toccando centinaia di luoghi d'interesse. E Corato, tra le prime città in Puglia ad aderire all'associazione, ci sarà? «Per ora non sappiamo in che modo parteciperemo», spiega Adele Mintrone, presidente dell'associazione via Francigena del Sud - Corato che da anni s'impegna a promuovere a livello locale questo millenario cammino.

«Tra le città che saranno inizio o fine di una tappa Corato non c'è, - continua la Mintrone - come non c'è Canosa e non c'è Ruvo, altri luoghi importanti legati alla via Francigena. Siamo perplessi perché Corato è stato uno dei primi comuni pugliesi a credere nelle potenzialità della via Francigena. Siamo stati tra i primi ad annoverare la segnaletica ufficiale e dal 2014 siamo presenti nell'associazione. Nelle nostre campagne e nel nostro centro storico sono presenti testimonianze importanti del passaggio dei pellegrini».

Nella tabella ufficiale che riporta tutte le 113 tappe, quella più vicina a noi parte da Andria e arriva a Bitonto. 44.8 km da percorrere in bicicletta. Corato sarà solo città di passaggio? Sarà possibile organizzare delle visite guidate? «Abbiamo sottoposto alcune domande all'associazione ma non abbiamo ancora avuto risposta. - dice la presidente Mintrone - Ad oggi non siamo citati da nessuna parte».

«Essere parte integrante del percorso porterebbe un indotto economico importante al paese per via dei tanti pellegrini che dall'Inghilterra raggiungeranno la nostra regione, oltre a un indiscutibile ritorno d'immagine. La nostra associazione, forte di diversi eventi organizzati, sa già come predisporre una rete di accoglienza al pellegrino».

In attesa di avere riscontri dall'associazione europea, il comitato via Francigena del Sud - Corato è pronto a fornire il proprio supporto per l'evento. «Ci metteremo a disposizione dell'associazione e di Andria e Bitonto, dove siamo già attivi, per fare la nostra parte».