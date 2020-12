"Sono voci", il nuovo calendario Pro Loco racconta i personaggi di Corato

"Sono voci", questo è il titolo del nuovo calendario 2021 della Pro Loco Quadratum realizzato in collaborazione dalla Cooperativa Spore. Un calendario che, attraverso i giorni e i mesi, racconta alcuni personaggi leggendari del paese, esistiti o meno, arrivati fino a noi attraverso il passaparola e la tradizione orale. «Abbiamo voluto ridare dignità a queste persone umili che, - dice Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco - in qualche modo, hanno lasciato il segno».

Sul calendario appariranno così uomini e donne che hanno fatto davvero parte del nostro tessuto umano come Fonzìn u sciaraballist o personaggi frutto di fantasia e credenze popolari legati anche a territori più ampi come u scazzam'rried. La ricostruzione dei personaggi è avvenuta tecnicamente attraverso un collage di fonti diverse: dall'atlante umano a libri per il cucito.

«Ho interpretato il titolo del calendario - racconta il sindaco De Benedittis - come l'eco delle voci di tutti noi, che vengono dal passato e che si rigettano dentro il nostro dire anche attraverso i racconti».

Il presidente della Pro Loco, Gerardo Strippoli, ha anche illustrato il programma degli eventi del Dicembre Coratino. «Come sempre abbiamo aderito alla richiesta dell'amministrazione di presentare delle proposte, - ha spiegato - rimodulando le iniziative per rispettare le misure anti contagio ma tenendo comunque vivo il senso di comunità».

Alcuni eventi sono già cominciati come Libri in Scena, organizzato da Michele Cialdella di SonicArt e Titti Cinone, che terminerà il 19 dicembre. Da ieri è partita la tre giorni di eventi dedicata alla jò a jò, il tradizionale falò di santa Lucia che quest'anno si terrà in diretta streaming. Due i concorsi, ormai storici: "Natale in vetrina" e "Il mio presepe", quest'ultimo indetto anche dal Comune di Corato. Infine, il 6 gennaio, la Befana arriverà sul web con un live streaming dedicato ai più piccini.