Il tensostatico ha una nuova copertura. Terminati i lavori

Da ieri il tensostatico ha un nuovo tetto. La vecchia copertura è stata completamente sostituita con una nuova, in doppio strato, che eviterà la formazione di condensa e muffe, permettendo anche una minore dispersione di calore.

Soltanto tre settimane fa scrivevamo del grosso taglio in cima alla tensostruttura. «Appena ci è stato fatto notare - spiega il vicesindaco con delega allo sport, Beniamino Marcone - ho provveduto a segnalare la cosa all'assessore Vincenzo Sinisi, delegato all'impiantistica sportiva. Dopo aver effettuato un sopralluogo abbiamo constatato che la riparazione sarebbe stata costosa e inefficace, così abbiamo provveduto a sostituire l'intero telone, approfittandone anche per verificare la tenuta delle coste in legno». È stata indetta una gara d'appalto e i lavori, cominciati in settimana, si sono conclusi in pochi giorni.

La tensostruttura di via Don Albertario, inaugurata nel 2000, è stata spesso al centro dell'attenzione per via dei danni che, negli anni, ha subito il telo di copertura. Danni che hanno creato disagi ai tanti atleti che lo utilizzano. Nel 2015, con Mazzilli sindaco, fu sostituito il fondo di gioco, ormai totalmente rovinato. Ora, con un tetto rinnovato sulla testa, i piccoli e grandi atleti che lo utilizzeranno, potranno allenarsi in sicurezza.