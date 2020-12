«Un albero in piazza per mio padre e tutti i bimbi di Corato»

Un albero donato e allestito in piazza dei Bambini in memoria del proprio papà e dedicato a tutti i bimbi della città. L'iniziativa è della famiglia Tedone che, con questo gesto, ha voluto ricordare il proprio congiunto Michele, sottufficiale dell'Aeronautica Militare scomparso nel giugno scorso. L'albero è anche un regalo simbolico per «i bimbi a cui quest’anno è stato sottratto tutto».

«Questo anno sta per volgere al termine e oserei dire fortunatamente» racconta Tiziana, figlia di Michele Tedone. «Molti di noi, se non tutti, abbiamo sofferto, chi per un motivo chi per un altro. Io per esempio, oltre al Covid che ha turbato l’intero mondo, ho subito tristemente la perdita del mio amato papà, come sicuramente tanti avranno perso una persona cara. E allora, per questo Natale, voglio dire a tutti è che nessuno mai potrà toglierci i ricordi.

A tal proposito ho voluto ricordare il mio papà con un gesto dettato dal cuore - sfoderando innanzitutto l’amore e l’altruismo che lui mi ha lasciato in eredità - e donandolo ai bambini. Sì, ai bimbi a cui quest’anno è stato sottratto tutto. Ho messo insieme questi pensieri e mi sono chiesta cosa potessi fare - o meglio, cosa avrebbe fatto il mio papà - per dare loro anche solo un attimo di felicità e gioia. La risposta è stata: dono un albero di Natale in quella meravigliosa piazzetta dei Bambini e invito tutti i genitori ad arricchire quest’albero con una pallina col nome dei loro figli. Tutto questo per dimostrare che se vogliamo, tutti possiamo fare qualcosa per gli altri e per il nostro paese. Questo è per i bimbi del mio paese e in memoria del mio meraviglioso papà che di lì a poco sarebbe diventato anche un amorevole nonno».