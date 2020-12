Si celebra oggi la giornata nazionale di sensibilizzazione al fenomeno delle persone scomparse, con l'obiettivo di mettere in evidenza una realtà spesso inquietante e sommersa.



«L’intento degli organi istituzionali e delle associazioni che operano sul campo è quello di fare il punto su quanto è stato fatto finora e ciò che si può fare per contrastare il terribile fenomeno» spiegano da Penelope Puglia, l'associazione nazionale familiari e amici delle persone scomparse presieduta da Annalisa Loconsole e la cui vice presidente è la coratina Adele Mintrone.

Penelope Italia, costituitasi nel 2002, nel 2007 ha ottenuto l’istituzione dell’Ufficio del Commissario per le persone scomparse ed è stata parte attiva nella promulgazione della prima legge sulle persone scomparse del 2012. La sede regionale è stata costituita a Bari nel 2006 ed è disponibile h24 per le rispondere alle esigenze delle famiglie.

«Penelope nel suo nome racchiude l’attesa che le famiglie sono costrette a vivere e l’impegno dell’associazione è quello di sostenerle, anche col supporto di professionisti forensi, medici e psicologi. L’associazione affianca le Istituzioni per cercare soluzioni sempre più idonee per le ricerche» come avvenuto anche recentemente a Corato. «La banca dati dei profili del Dna dei cadaveri senza nome sarebbe un ulteriore tassello per restituire a molte famiglie i loro congiunti».

Da gennaio 1974 a giugno 2020 sono 61.826 le persone ancora da rintracciare in Italia. In Puglia le persone ancora da rintracciare sono 4.281. I dati inquietanti riguardano in generale i minori.