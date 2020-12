Un albero di Natale artigianale: ecco il dono del signor Loiodice a "Dono di Speranza"

Un albero di Natale artigianale in legno a forma di spirale. Questo il dono che il signor Antonio Loiodice ha fatto alla Casa Protetta "Dono di Speranza" in occasione delle feste di Natale.

«L'albero di natale è con la tradizione del presepe una delle più diffuse usanze natalizie. - racconta Rosalba Piccarreta, presidente della Casa Protetta - Attraverso le luci dell'albero di Natale, meditiamo dell'arrivo di Gesù, la luce vera che illumina il mondo».

«Quest'anno in Casa Protetta è stato costruito appositamente per noi un bellissimo albero artigianale in legno, e per questo ringraziamo il signor Antonio Loiodice. Auguriamo a tutti - conclude la Piccarreta - di trovare sotto l'albero la speranza e l'amore come doni».