Messe di Natale anticipate e scaglionate. Don Peppino Lobascio: «Festa da vivere in intimità»

La messa di Natale sarà anticipata rispetto a quella canonica di mezzanotte e sarà scaglionata in orari diversi, da chiesa a chiesa. Questa la scelta dei parroci della città che si sono attenuti alle indicazioni della Cei. Nei prossimi giorni verrà redatto e reso noto il calendario con gli orari di ogni singola parrocchia.

«La decisione - spiega il vicario don Peppino Lobascio - è orientata a distribuire i fedeli ed evitare assembramenti. In questo modo si potrà scegliere di partecipare ad una o all'altra celebrazione in sicurezza (gli ingressi sono comunque contingentati a seconda della grandezza della chiesa ndr). Il limite per l'ultima celebrazione è fissato alle 20, per permettere alle persone di poter tornare in tranquillità a casa e festeggiare con la famiglia».

«Quest'anno - conclude don Peppino Lobascio - il virus ci impone un modo diverso di festeggiare il Natale, più sobrio e più intimo. Fate nascere Gesù nelle vostre case».