Scuola e millennials, in edicola il nuovo numero de Lo Stradone

Domenico Perrone, docente alla scuola media Imbriani, impugna il gessetto e spiega la lezione ai pochi studenti in presenza che si trovano in classe. Nel frattempo scruta lo schermo del computer per seguire anche chi - la maggior parte - è rimasto a casa. È la didattica digitale integrata ed è entrata di prepotenza nella vita di studenti, professori e famiglie. La penna di Giuseppe Cantatore ha raccontato le difficoltà di gestire una didattica assoggettata a decreti e ordinanze, attraverso le parole dei protagonisti: docenti e dirigenti.

Una buona fetta del giornale è dedicata ai millennials. Si parte dai due giovani assessori della giunta De Benedittis - Federica Buonsante e Felice Addario - fino ad arrivare ai ritratti di Pasquale Abbattista, divulgatore scientifico da 16 milioni di visualizzazioni su Youtube e Nicola Loiodice, giovanissimo maître di sala nello stellato Due Camini di Borgo Egnazia. Le loro storie, scritte da Roberto Ferrante, Francesco De Marinis e Stefania Leo, hanno un minimo comune denominatore: hanno tutti meno di trent'anni.

Da conservare l'infografica del consiglio comunale con tutti i dati dei consiglieri eletti e della giunta. A seguire le schede degli assessori scelti dal sindaco Corrado De Benedittis.

Non solo scuola. L'emergenza covid ha messo in crisi anche il sistema delle donazioni. Con Mariangela Azzariti abbiamo cercato di capire come le associazioni dedicate stanno fronteggiando questa pandemia, tra la difficoltà di fare informazione e un forte calo delle donazioni.

Ancora due ritratti, dedicati a due donne della nostra città che sono riuscite ad esprimersi splendidamente lontano dalla terra natia. Stiamo parlando di Annamaria Cannillo che dirige a Lugano la sede svizzera di Erbenobili e Daniela Maggiulli, architetto che gestisce le attività tecniche del Museo del Novecento, del Mudec (Museo delle Culture) e della Galleria d'Arte Moderna di Milano.

Lo Stradone è anche tradizione. Marina Labartino si è fatta raccontare le attività agresti e gli aratri di fine ‘800 da Michele Lastella che possiede ancora degli splendidi esemplari. Non abbiamo tralasciato il Natale con la lettera di don Peppino Lobascio, il vicario zonale e delle cartellate particolari da realizzare in casa con la nostra "Ricetta scomposta".

Questo e molto altro su Lo Stradone di dicembre/gennaio in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). Con 2 euro e 50 euro in più rispetto al prezzo di copertina potrete fare un graditissimo regalo per Natale: il libro scritto dal professor Pasquale Tandoi, "Corato dalle società segrete all'unità d'Italia. 1799-1876".