L'Immacolata "in giallo" dei ristoratori: «Poca affluenza, pesano anche le città arancioni»

Mentre ad Andria e Barletta montava la protesta dei ristoratori che sono stati costretti a richiudere per l'istituzione delle zone arancioni cittadine da parte della Regione, i ristoranti di Corato erano aperti per il pranzo dell'Immacolata. Non proprio un successo, con pochi clienti e influenzato anche dalle diverse disdette arrivate da andriesi e biscegliesi che, per molti ristoratori, rappresentano una bella fetta di avventori abituali.

Non è il solo motivo per il quale il settore continua ad arrancare, nonostante il passaggio alla zona gialla abbia permesso ai ristoranti di riaprire. Allargando l'analisi anche a domenica scorsa, la prima dopo il cambio di colore, le tavole sono rimaste semi deserte.

«Rispetto all'estate scorsa, quando c'era voglia di uscire e il virus ci aveva appena sfiorato, oggi c'è tanta paura e molta confusione». Parola di Mariano Como che, con il suo ristorante, ha raggiunto 20 anni di attività a novembre ma che non ha potuto festeggiarli. «L'avevo già detto a maggio, il nostro cliente tipo è il rappresentante che viene qui a pranzo, il "forestiero". Senza queste figure i ricavi si abbassano notevolmente. Non sono molti i coratini che mangiano a pranzo a Corato».

«Non poter rimanere aperti a cena ma solo a pranzo ci penalizza molto. - spiega Antonio Di Zanni, presidente di Ci.Bevan.Do - Dietro le attività di ristorazione ci sono costi enormi che non possono essere colmati con i ristori promessi dal governo o con i ricavi del solo delivery e asporto. Ci sono affitti, anche esosi, da pagare. C'è la merce che deperisce e va acquistata a scatola chiusa, senza sapere quanti coperti effettivamente si riescono a fare. Ci sono le tasse, le bollette e ci sono soprattutto i nostri dipendenti e le loro famiglie che cerchiamo di aiutare come possiamo».

Insomma, essere diventati zona gialla non ha fatto rifiatare i ristoranti, perlomeno considerando i primi due giorni di festa dalla riapertura. «Probabilmente sarebbe stato meglio rimanere in zona arancione e ricevere un contributo più equo da parte dello Stato. - dice Mariano Como - Cosa possiamo fare ora? Sicuramente non abbatterci e invitare i coratini a pranzare da noi. Basta rispettare le regole alle quali anche noi titolari ci atteniamo scrupolosamente per aiutarci a superare questo momento difficile».