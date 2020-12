Natale, la Pro loco premia le vetrine più belle

La Pro loco “Quadratum ha indetto l’edizione 2020 del concorso “Natale in Vetrina” dedicato alle attività commerciali della città di ogni genere e alle loro vetrine natalizie. Scopo dell’iniziativa - patrocinata dal Comune di Corato - è valorizzare l’impegno di queste realtà nel tessuto economico e della piccola imprenditoria cittadina

Le attività interessate a partecipare al concorso possono iscriversi gratuitamente entro il 19 dicembre utilizzando l'email info@prolococorato.it indicando ragione sociale dell’attività, indirizzo, nome referente/proprietario, contatto telefonico e allegando una singola foto della vetrina.

La votazione si svolgerà on line dal 20 al 27 dicembre attraverso un sondaggio sul sito prolococorato.it

Questi io premi per le 3 vetrine più votate: 1° premio: banner per 10 giorni su CoratoLive.it più una pagina sul prossimo numero de “Lo Stradone”; 2° premio: banner per 10gg. su coratoviva.it; 3° premio: banner per 10gg. su ilquartopotere.it