Forte vento e disagi in città. Un albero si spezza su via Sant'Elia Copyright: n.c.

Il forte vento che da ieri sera soffia su Corato ha portato immancabilmente disagi e danni. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e numerose le chiamate alla sala operativa del 115 di Bari

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un grosso albero che si è spezzato su via Sant'Elia nei pressi della villa comunale, fortunatamente senza conseguenze.

Tra gli altri interventi anche quelli su una tenda da sole pericolante in zona via Andria e su un palo dell'illuminazione pendente in via Trani, oltre il passaggio a livello.