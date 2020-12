Prevenzione oncologica, domani in piazza le stelle di Natale dell'Ant

Puntuale come ogni periodo natalizio, torna l'iniziativa dell'Ant - l'associazione nazionale tumori - per sostenere la prevenzione oncologica.

Domenica 6 dicembre nella sede dell'associazione in piazza Sedile, 42 e domenica 13 dicembre in piazza Cesare Battisti, sarà possibile acquistare piante di stelle di Natale, panettoni e pandori e partecipare così alla raccolta fondi.

È possibile anche acquistare gli stessi prodotti attraverso la piattaforma e-commerce del sito della fondazione Ant Italia onlus e riceverli direttamente a casa.

Le donazioni contribuiranno a sostenere le oltre 23mila visite di prevenzione che ogni anno Ant mette gratuitamente a disposizione della cittadinanza e i progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria pensati per i ragazzi delle scuole di vari ordini e grado. Dall’avvio dei progetti nel 2004 sono state visitate gratuitamente 220mila pazienti in 88 province italiane (dato aggiornato a dicembre 2019).

L'Ant. Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, fondazione Ant Italia onlus fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/bene-bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Fondazione Ant è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ANT ha assistito oltre 138.000 malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 31 province in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).