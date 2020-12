L'e-commerce può aiutare i negozi fisici? Chi c'è già: «Buona fetta del fatturato»

Il mondo dell'e-commerce, in particolare durante questa pandemia, viene visto come un mostro famelico che divora gli introiti dei negozi fisici, soprattutto se pensiamo a giganti come Amazon e Ebay. Abbiamo ascoltato spesso l'appello - che condividiamo - di comprare dai negozi di vicinato per ravvivare un settore che ha subito profonde perdite durante l'emergenza sanitaria.

La domanda, a questo punto, è: può, il commercio on line, essere uno strumento per superare la crisi e aiutare i piccoli commercianti a fare cassa? D'altronde le grandi piattaforme di vendita sono costituite da un fitto tappeto di rivenditori locali che si appoggiano a queste gargantuesche strutture per sfruttarne visibilità e semplicità di vendita.

La risposta è sì ma dipende da cosa si vende e non solo. Carlo Galise, con la sua omonima e storica attività aperta da oltre 100 anni, è approdato sul web nel 2014. «La vendita on line non è per tutti. Bisogna avere familiarità con il computer e con gli strumenti web, studiare e investire perché anche avere uno store virtuale costa». Carlo vende su diverse piattaforme e il 40% dei suoi ricavi arriva da internet, soprattutto dal suo store. «Uso Amazon solo a novembre e dicembre. Preferisco altre piattaforme che mettono al centro il venditore e le sue capacità piuttosto che il prodotto, come fa Amazon dove ci sono anche commissioni più alte».



"Tondo", storico negozio di corredi e articoli per la casa, è on line da due anni. Utilizza diverse piattaforme: un sito personale creato ad hoc, la sezione shop di Facebook, Ebay e Amazon. «Vendiamo tanto su internet. - ci spiega Gaetano - Una buona parte - che oscilla tra il 25 e il 50% - del nostro fatturato viene di lì». «Devi essere sicuramente competitivo con il prezzo - avverte Gaetano - lavorando quindi su marginalità inferiori ma sulla quantità. Probabilmente ci sarà qualcuno che venderà lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore ma quando lui finirà il prodotto, subito dopo ci sarò io. Inoltre tanto fanno le recensioni: quindi bisogna essere professionali e rapidi con la consegna. Ormai l'utente vuole l'oggetto che compra immediatamente».

«La mancanza di tempo e la semplicità di utilizzo ha portato sempre più gente a comprare on line e credo che affiancare il negozio fisico a quello virtuale debba essere l'obiettivo di ogni commerciante». Così racconta la sua esperienza Fabio di "Intimo a Fior di Pelle". «Tra Ebay e il nostro store ricaviamo il 25% del fatturato. Una crescita esponenziale che ha ripagato la scelta di approdare sul web, più di un anno fa».

La pandemia ha accelerato il processo di mutazione del commercio, digitalizzandolo. «Durante il primo lockdown c'è stata una crescita importante nelle vendite. - racconta Fabio - La gente non poteva uscire e comprava molti dei nostri prodotti come pigiami e intimo». «A marzo partivano tantissimi pacchi - conferma Gaetano - mentre il negozio era chiuso». «Vendere on line - dice Carlo - mi permette di raggiungere clienti di Ruvo che non possono recarsi a Corato per via della zona arancione. Nei paesi dove non c'è molta scelta dal punto di vista commerciale, il web è importante».

Se la vendita al dettaglio si sta informatizzando, ha senso aprire un negozio fisico? «Sì, è importante - dice Gaetano - perché non tutti acquistano su internet. On line vendiamo merce di marca, che la gente già conosce mentre ci sono categorie di prodotti che necessitano ancora della presenza e della competenza del negoziante, pronto a dispensare consigli».

Per Carlo «il negozio è un biglietto da visita ed è garanzia per il cliente che acquista su internet. Qui, inoltre, c'è l'assistenza del commerciante che ti guida, magari dopo che il cliente si è fatto già un'idea sullo store virtuale».

«Abbiamo strumenti in grado di garantire comunque la vendita in negozio. - dice Fabio - Il cliente dà un'occhiata al nostro catalogo su internet e con un messaggio su WhatsApp ce la prenota, così può vederla e misurarla qui. C'è anche una percentuale esigua di persone che acquistano direttamente on line e vengono a ritirare in negozio».

C'è anche chi ha fatto la strada inversa. Dopo aver messo su lo store on line ha deciso di aprire una sede fisica. È il caso di Cafè Race, azienda che vende accessori, ricambi e abbigliamento dedicati al mondo delle motociclette vintage, naked e chopper come Harley o Triumph. Nata nel 2007 dalla passione per le due ruote di Nicola D'Imperio, suo fratello Antonio e Carlo Della Valle, da un garage, anno dopo anno sono diventati un punto di riferimento in Italia e all'estero nel loro settore, raggiungendo un fatturato di 800 mila euro.

Eppure mancava qualcosa. «Un vero e proprio punto vendita. - spiega Nicola - Perché i clienti ce lo chiedevano e perché avevamo bisogno di avere un contatto diretto con i nostri clienti, perlomeno quelli in zona. Abbiamo dato maggior spazio all'abbigliamento. Chi compra una giacca vuole toccarla e provarla». Cafè Race ha aperto il suo store da pochi giorni, segno tangibile che il negozio fisico ha ancora ragione d'esistere.