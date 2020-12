Luigi Greco nuovo comandante della polizia locale di Campobasso

Ha preso servizio ieri, dopo la nomina ricevuta nel luglio scorso, Luigi Greco, nuovo dirigente comandante della polizia locale di Campobasso, capoluogo del Molise. Barlettano d'origine ma coratino d’adozione, Greco lascia il Comando di Barletta dopo quasi cinque anni da vice comandante.

«Sono orgoglioso di essere a Campobasso, colgo l’occasione per salutare tutti i cittadini» ha detto il neo comandante ai giornalisti. «C’è tanto da lavorare. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo è particolare a causa del Covid e obbliga tutti a fare attenzione. Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di girare in città diciamo da turista e ho avuto modo di percepire delle criticità che verranno attenzionate per far tornare tutto nella normalità».

Luigi Greco, 52 anni, ha iniziato la sua carriera nella polizia municipale di Corato nell’agosto del 2001, dopo aver vinto il concorso per Istruttori Agenti. In città è rimasto in servizio per oltre otto anni. Poi è approdato a Corigliano Calabro, terza città della Calabria per popolazione, dove per sei anni ha diretto il comando e il settore polizia locale. Quindi, come detto, il servizio a Barletta e ora a Campobasso.