Distribuzione organizzata​, Pippo Cannillo presidente della nuova supercentrale Forum

Forum, la nuova supercentrale nata dall’alleanza tra Crai Secom, C3, Despar Servizi e D.It-Distribuzione Italiana, annuncia la nomina dell’imprenditore coratino Pippo Cannillo come presidente. Coratino classe 1980, Cannillo vanta un’esperienza pluriennale nella distribuzione moderna come manager e imprenditore. Già presidente e amministratore delegato di Maiora, azienda concessionaria del marchio Despar nel Centro-Sud Italia, nel 2015 assume anche l’incarico di Presidente di Despar Servizi.



La nomina di Pippo Cannillo rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la Corato, città che vanta la presenza di imprenditori e imprese eccellenti come Maiora che attualmente offre lavoro ad oltre 2mila collaboratori, contribuendo ad impreziosire il tessuto economico e sociale del territorio.

Forum, che raggruppa quattro strutture di primario rilievo nel panorama della Distribuzione Organizzata in Italia, si pone come interlocutore qualificato verso l’industria di marca, con l’obiettivo principale di far emergere il rilevante valore delle proprie reti di punti vendita sul territorio. La nascita della nuova supercentrale è stata annunciata ad inizio novembre da Piero Boccalatte (Presidente di Crai Secom), Pippo Cannillo (Presidente di Despar Servizi), Maggiorino Maiorana (Presidente di C3) e Donatella Prampolini (Presidente di D.It), assumendo una posizione di rilievo nello scenario distributivo italiano.

«Sono molto felice per il nuovo incarico. Passione, impegno e gioco di squadra saranno gli elementi portanti del mio mandato» commenta Pippo Cannillo, Presidente Despar Servizi e Neopresidente di Forum . «Non a caso lo spirito che ha portato alla creazione di Forum nasce proprio dalla volontà di mettere a fattor comune i valori e il know-how delle strutture dei quattro gruppi fondatori e le visioni degli imprenditori che le caratterizzano, con l’obiettivo di fare squadra e apportare valore al gruppo e all’industria di marca che collaborerà con noi».

Forum - Forum, la nuova supercentrale di riferimento della distribuzione italiana, nasce dall’alleanza di Crai Secom Spa, Despar Sevizi, C3 e D.It Distribuzione Italiana. Rappresenta nel mercato italiano una quota del 9% (Iri TopTrade), assestandosi così tra le prime in Italia, con un concentrato all’acquisto di circa 5 miliardi di euro ed una presenza capillare sul territorio italiano di circa 5 mila negozi in tutti i canali in cui operano le strutture territoriali