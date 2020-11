Buoni mensa non utilizzati, in arrivo il modulo per chiedere il rimborso

Alcune decine di euro o, in certi casi, anche qualche centinaia. A tanto ammonta il valore dei buoni mensa utilizzati nelle scuole coratine in cui i bambini possono pranzare. È per questo, oltre che per una questione di principio, che già da alcuni mesi diversi genitori si stanno recando alla Sixt per chiedere di poter avere il rimborso per i buoni non utilizzati nell’anno scolastico 2019-2020 interrotto dalla pandemia.

Il pacchetto che comprende 20 tagliandi buoni mensa prevede un costo che varia in base al valore Isee delle famiglie: l’esenzione spetta a chi possiede un Isee pari a zero mentre; per tutti gli altri si va da un minimo di 22 euro (per chi ha un Isee inferiore a 3mila euro) e 88 euro (per chi ha un Isee inferiore a 30mila euro).

A giugno dello scorso anno, a causa della chiusura delle scuole, tantissime famiglie si sono ritrovate interi blocchetti non utilizzati. Lo stesso sistema, tra le altre cose, viene utilizzato anche per il servizio di trasporto scolastico urbano.

«Mi sono recato negli uffici Sixt nel mese di luglio e mi hanno detto che non avevano ricevuto indicazioni dal Comune – racconta un papà alla redazione di CoratoLive.it – Mi hanno detto di tornare a settembre e l’ho fatto ma senza successo, mi hanno ridato la stessa risposta. Alcuni giorni fa ho fatto l’ennesimo tentativo, questa volta telefonicamente, ma anch’esso si è rivelato vano».

La questione dei buoni mensa non utilizzati si era già posta negli anni passati. Nel 2019, per esempio, fu predisposto un modulo e le famiglie potevano scegliere fra due opzioni diverse: il rimborso effettuato tramite bonifico bancario sul proprio Iban oppure la compensazione sull’acquisto di un carnet dei “Buoni Mensa” dell’anno scolastico in corso.

«Partirà nei prossimi giorni un avviso comunale in cui verranno indicati tempi e modalità per chiedere il rimborso, ci stiamo lavorando» risponde l’assessore con delega all’istruzione, Beniamino Marcone.

E pensando all’anno scolastico in corso, la questione è senza dubbio più complicata rispetto a prima: «la gara per affidamento del servizio non è ancora stata avviata e continuare ad andare in deroga non è ipotizzabile. Questo è uno dei punti che abbiamo tra le priorità dell’amministrazione ma, proprio perché ne riconosciamo l’importanza, stiamo valutando al meglio tutti i passi da compiere. Non si tratta solo di affidare il servizio, bisogna inquadrare la mensa scolastica anche dal punto di vista logistico per il rispetto delle norme sanitarie».

Intanto, sul fronte scuola, l’amministrazione De Benedittis sta portando avanti altre progettualità. «Si sta procedendo con la celerità necessaria e sono in via di ultimazione gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche resi necessari dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 – fa sapere l’assessore Marcone - Sono diverse le opere portate a termine che hanno riguardato interventi di ripristino, di adeguamento, di fornitura e di rifacimento che hanno restituito decoro e dignità ad alcuni spazi pubblici da tempo dimenticati.

Tra questi è d’obbligo evidenziare la riqualificazione dell’area di pertinenza esterna del plesso “Cesare Battisti” e il recupero della palestra esterna del plesso “Santarella” che per intere generazioni ha rappresentato luogo di aggregazione sociale e di grande valore educativo.

Inoltre, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da covid-19 e dell'incremento dei casi, sono pervenute da parte degli istituti comprensivi di Corato ed il Circolo Didattico “Fornelli” richieste di contributo per acquisto di chiavette internet o altri dispositivi da destinare alle famiglie degli alunni. Si è provveduto ad individuare e utilizzare i fondi necessari, già rinvenienti da fondi regionali stanziati, e nelle prossime ore si procederà tempestivamente all’erogazione per un totale complessivo di circa 23mila euro».