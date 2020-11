Anche i pastorelli ed i re magi quest’anno devono indossare le mascherine. Ed a far sì che non lo si dimentichi sono i bimbi più piccoli: da un lato strappano un sorriso alle mamme ed ai papà, dall’altro sono la fotografia esatta di quanto il covid19 abbia cambiato le abitudini di tutti noi.

A raccontarci l’episodio è un affezionato lettore di CoratoLive.it, Sandro Zucaro: «in genere già il 25 novembre siamo già pronti con il presepe e l’albero, quest’anno però, il tempo trascorso a casa è sicuramente di più e per questo abbiamo anticipato quello che ormai per noi è quasi un rito.

Già domenica scorsa ci siamo messi all’opera per realizzare il nostro presepe. Avevamo quasi ultimato tutto e Valeria, la nostra bimba più piccola, ci ha guardati e ha detto: “e le mascherine”? Sorridendo l’abbiamo accontentata, anche per premiare la sua diligenza nel rispetto delle regole. Le abbiamo spiegato che Gesù bambino è al sicuro, per questo a Lui ed ai suoi genitori le mascherine non servono: la Natività per noi è Sacra, non si tocca».