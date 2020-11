Quali sono i confini di Corato? Ve lo dice la mappa di Giuseppe Maldera

Con il divieto di uscire dai confini cittadini stabilito dal dpcm per le zone arancioni, una corsetta o un giro in bici può diventare causa di enormi dilemmi. Fin dove posso spingermi per non essere sanzionato? La risposta è nella mappa creata e diffusa gratuitamente da Giuseppe Maldera che, dopo aver tracciato i limiti amministrativi di Bari, ha deciso di replicare questa semplice quanto utile operazione anche per altri comuni, compresa la sua Corato (la mappa è visionabile qui).

Di Giuseppe ne abbiamo parlato due settimane fa. L'ingegnere coratino ha tradotto in una mappa tutte le bellezze dell'agro di Bisceglie e si accingeva a farlo anche per Corato. A proposito, il lavoro prosegue spedito grazie anche al grande apporto dei coratini iscritti al forum dedicato. La mappa è già online ed è ricca di punti d'interesse.

La sua nuova intuizione - raccontata anche da RadioRai e Repubblica - nasce da un'esigenza, quella di fare un'escursione oltre il quartiere San Paolo, in Lama Balice. Lui, residente a Bari, ha utilizzato i dati Istat dei confini amministrativi per costruirsi la mappa in formato web, su Google Maps, scoprendo così fin dove poteva spingersi. Di lì la diffusione in rete per permettere a tutti di poterla consultare e la decisione di farne altre. Per ora sono 34.

Coi confini di Corato, dalla forma quasi rettangolare, ormai tutti noi abbiamo familiarità consultando il bollettino regionale covid. Grazie al lavoro di Giuseppe, è possibile dare una puntuale collocazione geografica scoprendo, ad esempio, che potete tranquillamente arrivare oltre la mediana delle Murge. Quindi, cari corridori della domenica o appassionati di ciclismo, buon divertimento.