De Benedittis: «Macchina comunale ingolfata». Il sindaco chiarisce e si scusa coi dipendenti

Una lettera inviata in forma ufficiale a tutti i dipendenti comunali. Così il sindaco, Corrado De Benedittis, ha chiarito le dichiarazioni fatte durante la diretta Facebook di mercoledì scorso nelle quali faceva riferimento alla macchina comunale definendola ingolfata, obsoleta e non funzionante.

«Molti mi chiedono come mai non mi si vede in giro. - aveva dichiarato De Benedittis - Avete ragione ma sono qui h24 in questo palazzo per programmare gli interventi urgenti a fronte di una macchina comunale che è ingolfata, che è obsoleta, vecchia, che non funziona e che non risponde come dovrebbe alla catena del comando. Allora dobbiamo ripristinare la giusta agibilità strutturale amministrativa, di funzionamento, tecnica all'interno di questo nostro palazzo perché possiate vedere voi i frutti. (...) Non mi farò risucchiare dalle logiche del palazzo».



Dichiarazioni che hanno creato malumore tra i dipendenti del Comune e che De Benedittis ha chiarito, scusandosi del fraintendimento.

La lettera integrale.

Gentilissimi e gentilissime dipendenti, ho appreso di un vostro presunto risentimento scaturito da un mio videomessaggio su fb, in cui faccio riferimento al funzionamento della nostra macchina comunale.

L’affermazione che la struttura amministrativa è obsoleta e ingolfata fa sintesi di ciò che la maggior parte di voi mi ha più volte rappresentato, ovvero, che si è in pochi, in affanno, che ci sono evidenti carenze strutturali che incidono sia sul benessere e serenità di chi lavora, sia sulla modalità operativa dei procedimenti e quindi anche sull’efficienza della cosiddetta catena del comando.

Nessuna affermazione di giudizio ho inteso fare su ognuno di voi, che, invece, in più occasioni pubbliche, ho sempre ringraziato per l’abnegazione e professionalità e lo ribadisco anche adesso.

Se la comunicazione su richiamata ha, comunque, causato fraintendimenti, sono evidentemente stato infelice nell’espressione verbale e di questo me ne rammarico. Vi chiedo, pertanto, scusa per l'eventuale amarezza che le mie parole possono aver provocato.

Vi confermo, intanto, la mia stima e vicinanza.