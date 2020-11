Premio Industria Felix, riconoscimento per la Casillo Commodities

Sono 122 le società con sede legale in Italia che si sono distinte - in 18 settori strategici - per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità e sono state insignite dell’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix – L’Italia che compete. Tra queste c'è la coratina Casillo Commodities Spa.

Il riconoscimento è assegnato sulla base di criteri oggettivi, che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività (valutato sulla base dei bilanci depositati), del Cerved Group Score (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

Le aziende sono state premiate durante la tre giorni di edizione nazionale digitale (a causa del Covid 19) svoltasi dal 16 al 18 novembre. L’evento, presentato dai giornalisti Angelo Mellone e Maria Soave, è stato organizzato dal trimestrale di economia e finanza supplemento con Il Sole 24 Ore, Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro.



Casillo, con le diverse aziende della holding, ha vinto il premio per il sesto anno consecutivo.