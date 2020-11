Droni per sorvegliare le campagne. Vinto bando dal Gal “Le Città di Castel del Monte”

Ben presto l’agro dei comuni di Andria e Corato sarà sorvegliato efficacemente da sentinelle robot di ultimissima generazione: non è fantascienza, ma è quello che avverrà per effetto di un finanziamento destinato alle due municipalità, effetto di un bando del Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte”. Questo sovvenzionamento permetterà l’entrata in servizio di velivoli robotizzati per la sicurezza rurale.

I droni, che saranno pilotati da personale formato alle procedure di volo teleguidato, garantiranno un controllo capillare delle campagne, potendo raggiungere, in tempo reale, anche zone impervie ed effettuare in sicurezza tracciamenti e rilievi di ogni tipo, come i fenomeni di inquinamento dell’ambiente e abusivismo edilizio, nonché le attività di prevenzione dei crimini predatori in generale.