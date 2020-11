Covid e ritiro rifiuti: i numeri dedicati per contattare la Sanb

Da Severgnini a De Cataldo: 7 autori in diretta su CoratoLive e Sonicart per "Libri in scena"

Cultura

L'idea è nata da una chiacchierata informale tra Titti Cinone e Michele Cialdella. Si parte il 28 novembre con Vera Gheno. Tra gli ospiti anche Pinuccio, Raoul Bova, Chiara Francini e Silvia Avallone