Giornata dell'albero, Legambiente pianta un corbezzolo in piazza Vittorio Emanuele

Una pianta di corbezzolo e tre piantine di edera piantate nella fioriera antistante la sede di piazza Vittorio Emanuele. Così il circolo coratino di Legambiente ha salutato la giornata dell'albero, festeggiata in modalità ridotta a causa del Covid. Alla piantumazione ha preso parte anche il sindaco Corrado De Benedittis.

«La nostra forza sono le campagne, le iniziative nelle scuole, la passione dei volontari, l’ambientalismo scientifico; - dice la presidente Nadia Saltarelli - noi continuiamo a lavorare con determinazione, per fare ancora più bella questa associazione e ancora di più per l’ambiente della nostra città. Vorremmo ringraziare di cuore il concittadino Gianni Livrieri, che ha voluto donare le suddette piante».

«Mi auspico - continua la Saltarelli - che, qualora le attività didattiche ritorneranno in presenza, vi possa essere comunque una manifestazione in collaborazione con le scuole. Insomma, un periodo difficile, questo della pandemia, che tuttavia non deve scoraggiarci e distrarci dalle altre questioni che ancora ci stanno a cuore».