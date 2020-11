C'è un concetto condiviso da tutti i commercianti: le abitudini dei coratini sono dure a morire. Come in tutto il Sud si fa fatica a convincere le persone ad uscire prima delle 17.00-17.30. Basta, empiricamente, farsi una passeggiata in centro. Il corso cittadino si popola man mano che si avvicina la sera, ma non prima delle 17. Non solo per abitudine, ma anche per esigenza: il lavoro, il seguire i figli nello studio sono tutte concause che determinano l'uscita posticipata.

Nel giro di interviste in cui abbiamo ascoltato alcuni commercianti si evince, quindi, scetticismo nei confronti dell'ordinanza sindacale che impone per un ristretto numero di esercizi (principalmente negozi di abbigliamento, gioiellerie, artigiani e oggettistica) la chiusura anticipata alle 19.

Per molti il principio da adottare è "o tutti, o nessuno", anche per chi ha la possibilità di rimanere aperto fino a sera. «Se l'obiettivo è limitare il contagio, è bene che chiudano tutti», è il parere della titolare di un negozio. E c'è chi sta già agendo autonomamente: molti esercenti presenti nella lista delle attività ritenute necessarie ha infatti deciso di chiudere alle 19 per solidarietà nei confronti dei colleghi.