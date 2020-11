Sulle orme di Fermi e Rubbia. Il coratino Davide Perrone ammesso alla Normale di Pisa

Sono circa 6mila gli allievi che hanno studiato alla Normale di Pisa in 200 anni di storia. Per capirne l'esclusività basti pensare che l'Università di Bari, nel 2018, contava poco più di 43mila iscritti. L'università fondata da Napoleone Bonaparte ha annoverato tra i suoi studenti anche due Nobel per la fisica: Enrico Fermi e Carlo Rubbia. Una vera e propria fucina di talenti che quest'anno ha accolto il coratino Davide Perrone.

Davide, 22 anni, è tra i due studenti riusciti a superare le selezioni per l'iscrizione al quarto anno nelle materie scientifiche, sui 6 posti disponibili messi a disposizione dalla Normale. L'unico in fisica. Un risultato importante che vale quanto un traguardo, nonostante la strada da percorrere sia ancora lunga. Per rimanere iscritto alla Normale, bisogna ottemperare a degli obblighi didattici: mantenere la media del 27, frequentare due corsi supplementari tra quelli disponibili e imparare due lingue, l'inglese a livello avanzato e una a scelta. Inoltre per superare il quarto anno bisogna sostenere un esame con tesi intermedio.

La passione di Davide per le scienze è sempre stata spiccata. «Il vero scatto che mi ha fatto innamorare delle discipline scientifiche - racconta Davide - è arrivato nel secondo anno di Liceo Scientifico. Anche partecipare alle Olimpiadi di matematica (ha partecipato anche alle nazionali con la sua squadra del liceo ndr) ha influito sulla mia scelta perché mi ha fatto comprendere meglio cosa significasse studiare matematica e fisica. Quel tipo di competizioni aiutano a orientarsi. Ho preferito fisica perché mi affascina sapere che un modello di base è propedeutico per cose molto più complesse. I principi di una semplice molla sono utili per studiare le teorie quantistiche di campo».

Cento e lode al liceo e l'iscrizione alla Statale di Pisa dopo aver provato, senza successo, l'approdo al primo anno della Normale. Percorso triennale completato regolarmente con 110 e lode. Un curriculum che l'ha aiutato ad entrare nella prestigiosa università pisana. «A causa del Covid, quest'anno la Normale ha deciso di eliminare i test scritti e valutare il percorso universitario».

Da settembre ha cominciato a seguire i corsi. «Ho apprezzato tanto l'inclusione che ho percepito sin da subito. Tutti sono stati gentili e disponibili». Studiare alla Normale è gratuito: le tasse sono completamente rimborsate, la mensa è gratis così come il vitto. Tuttavia Davide non vive in una stanza del convitto. Abita in una casa a Pisa per via del Covid. Il Coronavirus - la Toscana è regione rossa - impedisce anche di seguire le lezioni in presenza. «Sono riuscito a partecipare solo ad alcune ma, da quando è scattato il provvedimento, utilizziamo la didattica a distanza. Spero di poter tornare prima possibile in presenza».

Il futuro è ancora tutto da scrivere. «Mi piacerebbe fare il dottorato, continuare nella ricerca nel campo della fisica che ho scelto, quello delle particelle. Deciderò la strada da percorrere a seconda di quello che mi stuzzicherà in questi anni».