Uffici comunali, da lunedì 23 nuove regole per gli accessi. I numeri da contattare

Nella giornata di oggi il sindaco Corrado De Benedittis ha firmato un’ordinanza relativa a regolamentazione e limitazione degli accessi agli uffici comunali, alla luce dell'emergenza Covid.

Data la necessità di disciplinare l’accesso agli uffici comunali al fine di evitare possibili affollamenti che non di rado si verificano, dal 23 novembre al 5 dicembre, l’unico accesso fisico sarà quello di piazza Marconi e sarà utilizzabile esclusivamente per servizio, atti e procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento.

Ogni altra richiesta di informazione o istanza che non presenti i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo protocollo@cert.comune.corato.ba.it o agli indirizzi email degli uffici preposti.

Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente agli sposi e ai testimoni direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti nei quali non è possibile il rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza.

Per la consegna a mano della posta indirizzata gli uffici comunali sarà apposto un contenitore nelle vicinanze dell’ingresso di piazza Marconi, dove sarà possibile depositare le missive. Per tal motivo l’ufficio non potrà rilasciare ricevuta. Diversamente la posta potrà essere inviata tramite pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.corato.ba.it e per il tramite del servizio postale.

Numeri elefonici e indirizzi email da contattare

SINDACO SEGRETARIO GENERALE GABINETTO 080/9592276 info@comune.corato.ba.it

STATO CIVILE 080/9592264 statocivile@comune.corato.ba.it

ANAGRAFE 080/9592263-242 anagrafe@comune.corato.ba.it

ELETTORALE 080/9592316 elettorale@comune.corato.ba.it

PROTOCOLLO 080/9592227 protocollo@comune.corato.ba.it

CONTENZIOSO 080/9592255 contenzioso@comune.corato.ba.it

CONTRATTI 080/9592256 contratti@comune.corato.ba.it

SEGRETERIA 080/9592217 segreteria@comune.corato.ba.it

NOTIFICHE 080/9592304 notifiche@comune.corato.ba.it

RAGIONERIA 080/9592213 ragioneria@comune.corato.ba.it

ECONOMATO 080/9592271 economato@comune.corato.ba.it

SERVIZI SOCIALI 080/9592412 servizisociali@comune.corato.ba.it

UFFICIO DI PIANO080/9592410 ufficio.piano@comune.corato.ba.it

PUBBL.ISTRUZIONE -SPORT080/9592320-307 istruzione@comune.corato.ba.it

PON INCLUSIONE080/9592430 amb3.poninclusione@comune.corato.ba.it

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE 080/9592427 080/8721014 polizia.municipale@comune.corato.ba.it

URBANISTICA 080/9592234 080/9592257 urbanistica@comune.corato.ba.it

SUAP 080/9592326-328 suap@comune.corato.ba.it



LAVORI PUBBLICI 080/9592321 lavoripubblici@comune.corato.ba.it

AMBIENTE-AGRICOLTURA 080/9592210 ambiente@comune.corato.ba.it