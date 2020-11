Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’orologio del Comune si illumina di verde

Corato aderisce alla Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Questa sera, infatti, l’orologio del Comune è illuminato di verde per celebrare la ricorrenza dell’approvazione della Convenzione Onu dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti.

«Abbiamo accolto la richiesta del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi di mandare un messaggio alla cittadinanza attraverso il gesto simbolico di illuminare i siti più significativi della città con il colore verde che rappresenta la vitalità, il rinnovamento e, non in ultimo, la speranza» spiega il sindaco De Benedittis.

«Mai come quest’anno, infatti, i bambini, le bambine, le adolescenti e gli adolescenti stanno vivendo una condizione di fragilità e fatica psicologica. Anche la scelta di illuminare l’orologio del Comune è simbolica: l'orologio era fermo da tempo ed è ripartito negli ultimi mesi, come è necessario che riparta l’impegno a tutelare il benessere di bambini, adolescenti e delle persone che si trovano in condizioni di fragilità».