“Natale per tutti”, la Croce Rossa raccoglie giocattoli e libri. Ecco dove

Si avvicinano le feste Natalizie e i bambini attendono i doni di Babbo Natale. Soprattutto in un periodo emergenziale come quello attuale, la Croce Rossa Italiana è impegnata in attività in favore delle persone più vulnerabili e bisognose. Ecco perché, anche quest’anno, prende avvio il progetto “Natale per Tutti” con un duplice obiettivo: promuovere l’inclusione sociale, favorire la partecipazione attiva e completa di tutti i cittadini, attuare un cambiamento del sistema sociale e culturale; ridare vita, ma soprattutto valore, a tutti i giocattoli e libri che, con il passare del tempo, si accumulano nelle case senza essere utilizzati.

Grazie alla preziosa collaborazione di importanti realtà sociali del territorio quali il Rotaract Club di Molfetta, il Consorzio Metropolis, la Cooperativa Shalom, e la Caritas diocesana, sarà possibile soddisfare le richieste dei bambini meno fortunati.

«Il sorriso di un bambino, la gioia che tale gesto può generare, è il volano che spinge decine di attività commerciali, semplici cittadini, aziende ad aderire a tale progetto» spiegano i promotori dell'iniziativa. «Nelle attività indicate, a cui va il ringraziamento dal più profondo del nostro cuore, dal 16 al 30 novembre sarà presente una cesta per la raccolta del materiale donato sia nuovo che usato in ottime condizioni come giocattoli, libri, puzzle, accessori vari. Precisiamo che il tutto verrà svolto nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid e che il materiale usato verrà consegnato solo dopo l’opportuna igienizzazione. Se volete partecipare all’iniziativa o vorreste effettuare una donazione, potete contattarci ai recapiti indicati. L’elenco delle attività che hanno aderito è in continuo aggiornamento».

Elenco Attività: SonicArt B-Side (Corso Mazzini, 8), Cartolibreria - Giocattoli "La città incantata" (Corso Garibaldi, 13), Punto ufficio (Viale L. Cadorna, 56), Cartolibreria "Rosa Olivieri" (Via Aldo Moro Statista, 133), Ente di beneficenza caritativo "Bethel"-Chiesa del Risveglio (Via Nunzio Natale Mangione, 3), Libreria "Ambarabacicicocò" (via monte di pietà, 55), Parrocchia "Mater Gratiae" (Via Castel Del Monte Km. 3), Tanti Auguri di Lops Giuseppe (Corso Cavour, 15).

Per informazioni: corso Margherita, 3 - Molfetta; tel. 334.1485770 - molfetta@cri.it - Pagina Facebook - https://www.facebook.com/crimolfetta