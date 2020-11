Essere medici di famiglia fra Covid19, burocrazia e paura collettiva: «Non lasciateci soli»

Quando «la paura per il Covid19 prende il sopravvento» i primi a rispondere al telefono sono i medici di famiglia. E se qualcuno di loro si ammala, continua a lavorare da casa fino allo stremo delle forze, senza sosta, per non lasciare i pazienti soli. Perché, in molti casi, il SARS-CoV-2 (acronimo dall'inglese severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) va combattuto prima di tutto a livello psicologico.



Abbiamo raggiunto telefonicamente il medico Aldo De Robertis – che ringraziamo per la disponibilità - e, attraverso lui, vogliamo dare voce ai medici di famiglia che in questo momento stanno combattendo una battaglia che non ha precedenti. Dalle sue parole emerge chiaramente quello che sta accadendo ad una categoria alle prese con una situazione ormai fuori controllo in cui la paura sta giocando un ruolo fondamentale.

Cosa sta significando per i medici di famiglia l'attuale situazione?

«Innanzitutto significa un maggiore impegno e attenzione sul piano clinico e diagnostico, ma in questo momento forse quello che pesa maggiormente è l'aspetto burocratico, è “fuori dalle nostre corde”. Ogni caso covid (sospetto o confermato) comporta, sin da subito, una serie di adempimenti burocratici come l’identificazione di tutti i soggetti definiti "contatti stretti", le segnalazioni a sorveglianza, le comunicazioni e i certificati di malattia da inoltrare all'Inps o all'Inail.

Tutto ciò senza mai togliere spazio alle necessità anche psicologiche del paziente, il quale vede in noi un punto di riferimento in un oceano di notizie contrastanti.

Nella stragrande maggioranza dei casi registriamo il venir meno della razionalità. Questo accade non solo nei casi positivi accertati, lo vediamo anche in presenza di semplici sintomi. La paura prende il sopravvento alimentata dal "sentito dire". Non solo paura per se stessi, ma anche – e a volte soprattutto - paura di aver contagiato i propri cari.

In tutti si appalesa il totale smarrimento. Occorre tener conto che questa pandemia sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, che a fatica riesce a star dietro alle necessità di tutti».

Quali sono le principali criticità per voi medici?

«Sono molteplici. Si può immaginare con facilità quanto più complicato sia fare una diagnosi solo basandosi sulla clinica senza quei mezzi diagnostico/strumentali di cui usualmente ci avvaliamo e che invece sono resi non fruibili per carenza di personale e per parziale chiusura dei calendari di prenotazione. Sono stati stravolti tutti i canoni ed i protocolli ma grazie alla abnegazione di medici, infermieri e dipendenti tutti si cerca di sopperire alle carenze strutturali e di organico preesistenti e che l'emergenza ha evidenziato in tutta la sua criticità».

Cosa chiedete a chi amministra la città, la Regione e l'Italia?

«All'amministrazione ed al Governo chiediamo degli interventi mirati ed organici. Chiediamo di darci i mezzi per poter essere, ancora più di ora, al servizio di chi ha bisogno: chiediamo di non essere abbandonati. È perché no, chiediamo di potenziare le Usca con infermieri professionali per essere più incisivi sul territorio e gestire al meglio i pazienti a domicilio anche per farli sentire meno soli.

Infine vorrei esprimere tutta la mia personale gratitudine e la mia stima, sicuramente condivisa, per tutto il personale dell'ufficio Igiene nelle persone della dott.ssa Iurilli e la dott.ssa Dahbaoui, per tutti Nadia, che hanno sempre garantito la massima disponibilità, rispondendo alle richieste anche in orari improponibili».

Cosa accade se qualcuno fra voi si ammala, di Covid19 o di qualsiasi altra patologia? Trovare sostituti è più complicato del solito? A cosa si va incontro?

«Trovare sostituti è sempre più difficile, se non impossibile. Tutte le forze in campo sono state dispiegate per fronteggiare l'emergenza compresa quella di attivare le Usca (unità speciali di continuità assistenziale) composte da medici reclutati per visitare a casa i pazienti covid positivi e eseguire tamponi ai pazienti segnalati dal medico di famiglia perché caso sospetto.

Nonostante la malattia, se le condizioni cliniche lo permettono, si continua a lavorare da casa incessantemente come se nulla fosse accaduto; restiamo noi i riferimenti certi dei nostri pazienti sul territorio. E questo fino allo stremo, sollevati dalla fatica quando riceviamo quel grazie che ci ripaga di tutto.

È dura, ma spesso i pazienti ci ripagano dandoci quell'energia che nessuna terapia medica è in grado di assicurare. E poi c'è la solidarietà fra noi colleghi sia che si lavori in gruppo e sia che di lavori da soli, non ci si sente mai soli grazie all'aiuto dei colleghi. E non siamo soli perché non facciamo sentire soli i nostri pazienti. E questo è il DNA del medico di medicina generale che affosserà l'RNA del Coronavirus».