Sei finito nella rete del Covid? Una mappa digitale spiega cosa fare

Hai sintomi? Sei entrato in contatto con una persona positiva al Covid 19? Non sai quando termina la tua quarantena? Sei asintomatico ma vuoi comunque sottoporti al tampone?

Sono solo alcune delle domande che, purtroppo, in questo periodo assalgono un numero sempre crescente di cittadini. E spesso le risposte non sono troppo agili da trovare. Così, per aiutare i cittadini ai orientarsi nei fitti meandri del Covid, il Rotary Club di Corato ha ideato e realizzato una mappa digitale in cui vengono indicate, passo dopo passo, tutte le azioni da intraprendere nel caso in cui si finisca nella rete del virus.

I soci l'hanno chiamato "Albero decisionale": basta digitare l'indirizzo web covid.rotarycorato.it per trovarsi di fronte una semplice ma efficace interfaccia che guiderà i cittadini verso la risposta che fa al caso proprio.

Come funziona. L’albero decisionale creato dal Rotary Corato è stato studiato seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile. Lo studio dei “nodi”, con le domande ed i percorsi, è stato effettuato con meticolosità da parte di alcuni soci rotariani per dare al comune cittadino uno strumento di semplice utilizzo e costantemente aggiornato sui comportamenti da adottare nei casi, purtroppo sempre più comuni, nei quali ci si imbatte a vario titolo con il virus Sars-Cov-2. Il servizio parte dai casi più comuni (presenza di sintomi, contatti stretti con contagiati, ecc.) e permette di seguire passo passo la sintomatologia e le azioni da intraprendere per evitare di commettere errori in queste fasi molto delicate. Oltre a queste informazioni di carattere generale, il servizio offre anche indicazioni specifiche per i residenti della città di Corato, fornendo numeri utili e servizi al cittadino (ad esempio, l’elenco dei centri di analisi accreditati per chi si vuole sottoporre ad un tampone).



«Ci siamo resi conto che c'è tanta incertezza tra i cittadini» commenta il presidente del Rotary, Michele Rainone. «Che fare quando si è positivi? Quanto dura la quarantena? Che dice il Dpcm? Grazie alla presenza, tra i nostri soci di di validi professionisti quali medici e informatici, abbiamo quindi voluto fornire un supporto alla cittadinanza di Corato realizzando questo "albero decisionale" del tutto anonimo per dare informazioni di carattere generale per chiunque si trovi in questa situazione. Non vogliamo ovviamente sostituirci agli enti preposti - precisa Rainone - ma fornire un aiuto ai cittadini per tenere dei comportamenti corretti. L'albero è ovviamente aggiornabile in qualunque momento, per stare al passo con la variazione delle regole e delle normative».

L'utilizzo del servizio è completamente gratuito, anonimo e non comporta nessuna registrazione di dati, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy.



«Riteniamo - afferma Maurizio Quinto, addetto stampa e pubbliche relazioni del Rotary Corato - che i vantaggi di questo sistema rispetto alle informazioni classiche risiedano soprattutto nella facilità di utilizzo, alla fruibilità del servizio, utilizzabile anche dagli ipovedenti o non vedenti con qualsiasi dispositivo collegato ad internet e senza nessuna necessità di scaricare app o software, ed alla possibilità che questo possa rimanere costantemente aggiornato sulla base dei nuovi Dpcm o delle varie ordinanze regionali o comunali. Siamo consapevoli che il sistema è migliorabile, per cui saremmo molto contenti di ricevere suggerimenti costruttivi al proposito. Desideriamo comunque sottolineare che il servizio “albero decisionale Covid 19” offerto dal Rotary Club Corato deve essere considerato solo di ausilio per il cittadino: le informazioni contenute in questo sito e le azioni che si suggerisce di intraprendere seguendo il quadro sinottico hanno esclusivamente scopo informativo e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica».