Puglia zona rossa? Oggi diretta Live con il prof. Pierluigi Lopalco

"Giustizia svenduta": Nardi condannato a 16 anni e 9 mesi. Per Di Chiaro 9 anni e 7 mesi

Le altre condanne: 6 anni e 4 mesi per l'avvocatessa Simona Cuomo; ​5 anni e 6 mesi per Gianluigi Patruno; 4 anni e 3 mesi per Savino Zagaria