Strutture sportive chiuse, quale futuro? Intanto danneggiato il tetto del tensostatico

È passato più di un mese dal nostro articolo che denunciava la chiusura del PalaLosito. Nel frattempo si è insediata la nuova amministrazione, è stata individuata la squadra di assessori e la forte diffusione del Covid ha sospeso tutte le attività sportive.

In questo momento le strutture sono chiuse non solo per l'impossibilità di utilizzarle ma anche perché, come un mese e mezzo fa, manca chi deve gestirle, assumere i custodi e pagare le utenze. Fino ad ora la gestione era in capo al Comune ma l'attuale amministrazione è alla ricerca di altre strade.

«Stiamo approfittando della pausa forzata in ambito sportivo - spiega Beniamino Marcone, assessore delegato allo sport - per poter prospettare anche altri scenari, economicamente più vantaggiosi per il Comune. Nei giorni scorsi abbiamo avviato un dialogo informale con le società che utilizzano le strutture e nei prossimi giorni faremo ulteriori incontri».

Si pensa alla possibilità di affidare in gestione alle società (la priorità) o a terzi sia il PalaLosito che il campo sportivo comunale. Le ipotesi sono ancora tutte da valutare. Solo attraverso uno studio dei costi e la quantificazione di un eventuale intervento del Comune si potrà giungere a conclusioni più concrete.

Incalza, intanto, il 3 dicembre, data in cui ha termine l'attuale dpcm. Se non dovessero essere confermate le misure in vigore, le società sportive potrebbero tornare ad allenarsi in vista dell'avvio dei campionati a gennaio. Cosa accadrà se non si sarà raggiunta la quadra, considerando i tempi necessari per assegnare il bando? «Cercheremo di trovare una soluzione il prima possibile. - commenta Marcone - Se non si dovesse trovare in tempo, il Comune è pronto a prendersi carico della gestione anche se non è la strada che preferiremmo seguire».

Campo sportivo. Situazione più complessa quella del campo sportivo che, per poter ospitare partite ufficiali, ha bisogno di interventi strutturali. L'assessore Marcone con l'assessore ai lavori pubblici Sinisi, l'assessore alla gestione delle risorse finanziarie Muggeo e rappresentanti del Corato Calcio hanno svolto un sopralluogo. Anche in questo caso l'intenzione è quella di affidare alla società la gestione della struttura ma siamo ancora in una fase interlocutoria.

Il tensostatico. Come se non bastasse, qualche giorno fa la copertura del tensostatico si è danneggiata. Nella foto è ben visibile la parte che ha ceduto. Non è la prima volta che accade ma rappresenterà un problema quando tornerà ad essere utilizzato.